رغم الخسارة الكبيرة التي مني بها العروبة من نظيره الهلال برباعية دون مقابل ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، إلا أن الجماهير الهلالية خلال المواجهة أرسلت رسالة عامة لكافة مشجعي ومحبي الأندية، وتحديداً عند الدقيقة 80، عندما بعثت رسالة ثمينة تحمل جميع معاني الأخلاق الحميدة والتنافس الكروي النزيه الذي يعتبر مطلوباً في مدرجاتنا كافة.وشهد اللقاء تحية خاصة وكبيرة مليئة بالروح العالية بين الجماهير الهلالية، والنجم الدولي السوري مهاجم العروبة عمر السومة، الذي تلقى تحية كبيرة لحظة استبداله، إذ وجّه مشجعو «الأزرق» في مدرجات ملعب «المملكة أرينا» التحية للمهاجم السوري، قبل أن يقوم الأخير بمبادلتهم التحية.من جانبه وجه «العقيد» رسالة خاصة إلى جماهير الهلال، عندما قال في تصريحات لقناة SSC: أوجه جزيل الشكر لجماهير الهلال الغنية عن التعريف، فاجأوني بتحيتهم الكبيرة لي خلال مواجهة الليلة.وأضاف: مباراة الهلال كانت صعبة، ونتمنى أن نحقق نتائج مميزة تسعد جماهير العروبة في الجولات المتبقية من عمر دوري روشن.