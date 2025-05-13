أتخم النصر شباك مضيفه الأخدود بنتيجة كبيرة (9/ 0) في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، في ختام لقاءات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.وتناوب على إحراز الأهداف التسعة ساديو ماني (سوبر هاتريك - ركلة جزاء د:45+6، 59، 64، 74) وجون دوران (هدفين د:20، 52) وأيمن يحيى (د:16) ومارسيلو بروزوفيتش (د:27) ومحمد مران (ركلة جزاء د:90+4)، ليصل النصر للنقطة الـ63 قافزاً للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير).شهد اللقاء منذ بدايته سيطرة نصراوية وسط تراجع للاعبي الأخدود، ومن كرة عرضية عالية من سلطان الغنام اصطدم الحارس باولو فيتور بزميله سعيد الربيعي، لتصل الكرة لأيمن يحيى ويسددها مباشرةً في المرمى هدفاً أول للنصر (د:16)، وبعد أربع دقائق صنع أيمن يحيى الهدف الثاني لفريقه، بعد أن مرر الكرة لزميله جون دوران ليسددها بقوة أرضية لتسكن الشباك (د:20)، وواصل النصر تألقه، ومن كرة عرضية أبعدها الحارس فيتور وصلت لبروزوفيتش ليسددها قوية في المرمى هدفاً ثالث للنصر (د:27)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل النصر على ركلة جزاء بعد عرقلة الربيعي لاعب النصر نواف بوشل، تقدم لها ساديو ماني وسددها بنجاح هدفاً رابعاً للنصر (د:45+6).ومع بداية الشوط الثاني تحصل حارس الأخدود باولو فيتور على بطاقة حمراء، بعد عرقلته المهاجم جون دوران (د:47)، ليكمل الأخدود اللقاء ناقصاً ويشترك الحارس البديل راكان النجار بدلاً من اللاعب نايف عسيري، وتمكن دوران من إحراز الهدف الخامس لفريقه والثاني له بعد أن تلقى تمريرة من أوتافيو ليسددها أرضية على يمين الحارس (د:52)، ليتألق ساديو ماني ويحرز ثلاثة أهداف متتالية لتصل النتيجة 8/ 0، إذ أحرز الهدف الشخصي الثاني والسادس لفريقه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (د:59)، وبعد خمس دقائق وصل لـ«الهاتريك» بإحرازه الهدف السابع بتمريرة ذكية من نواف بوشل ليسددها ماني أرضية قوية (د:64)، ومن ثم أحرز ماني الهدف الشخصي الرابع «سوبر هاتريك» والثامن لفريقه بعرضية من نواف بوشل أيضاً لعبها ماني مباشرة في المرمى (د:74)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل البديل محمد مران على ركلة جزاء سددها بنفسه قوية على يسار الحارس هدفاً تاسعاً للنصر (د:90+4)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بتسعة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الـ19 ويصل للنقطة الـ63 ويقفز للمركز الثالث، فيما تلقى الأخدود الخسارة الـ17 وتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير).