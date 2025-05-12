انتصر الهلال على ضيفه العروبة بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «المملكة أرينا» بالرياض ضمن لقاءات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وبذلك يصل الهلال للنقطة الـ68 محافظاً على المركز الثاني، فيما تجمد رصيد العروبة عند 30 نقطة في المركز الـ16.شهد اللقاء سيطرة هلالية وسط تراجع لاعبي العروبة واعتمادهم على الهجمات المرتدة، وتمكن ألكسندر ميتروفيتش من إحراز الهدف الأول للهلال بعد هجمة مرتدة مثالية بدأها روبن نيفيز عندما استلم الكرة في منتصف ملعب الهلال، لينطلق بها ويمررها لسالم الدوسري الذي لعبها عرضية لميتروفيتش، ليسددها «على الطائر» في المرمى هدفاً أول للهلال (د:28). ومع بداية الشوط الثاني تحصل لاعب العروبة إبراهيم الزبيدي على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله على لاعب الهلال مالكوم ليكمل العروبة اللقاء بـ10 لاعبين، وكاد عمر السومة يدرك التعادل ولكن تسديدته مرت فوق العارضة، ليواصل الهلال ضغطه ويسدد محمد كنو كرتين قويتين، لكن الحارس البلجيكي غايتان كوكي تألق في التصدي للكرتين، ومن كرة «خذ وهات» بين سالم وسافيتش وجد سالم نفسه أمام الحارس وسددها بذكاء في المرمى هدفاً ثانياً للهلال (د:65)، وتمكن البديل كايو سيزار من إحراز الهدفين الثالث والرابع للهلال بعد نزوله بديلاً للمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، إذ تمكن كايو من الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من لاعب العروبة مهند أبو طه لينفذها كايو بنفسه ويسددها بنجاح (د:90)، وفي الوقت بدل الضائع عاد كايو ليهز الشباك مجدداً بعد تمريرة بالكعب من مالكوم، ليسددها كايو في المرمى هدفاً رابعاً للهلال (د:90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف دون مقابل.بهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ21 ويصل للنقطة الـ68 في المركز الثاني بفارق ستّ نقاط عن المتصدر الاتحاد، فيما تلقى العروبة الخسارة الـ19 وتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الـ16.