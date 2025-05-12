استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة اليوم، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي الدكتور خالد العيسى، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي فريق كرة القدم؛ بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق النادي الأهلي على تحقيقهم هذا المنجز الوطني الكبير، وتقديمهم المستويات الفنية المتميزة التي عكست حجم التطور الذي يشهده القطاع الرياضي، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود؛ لرفع اسم المملكة عاليًا في المحافل العالمية كافة.

وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.