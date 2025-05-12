أشاد المدير الفني لفريق الاتحاد الفرنسي لوران بلان بأداء فريقه خلال مواجهة ضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، التي انتصر فيها الاتحاد بثلاثية نظيفة، حيث عبّر بلان عن سعادته بالفوز واقترابهم من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فوز فريقه على النصر في الجولة الماضية منح اللاعبين قوة ذهنية كبيرة، قادتهم للفوز على الفيحاء والاقتراب أكثر من اللقب.وأوضح بلان أنه قبل لقاء الفيحاء تحدث مع اللاعبين وحفزهم لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من حسم اللقب، مشيراً إلى أن مشاركة الحارس رايكوفيتش‬ كان قراره بعد أن تبين استعداده وقدرته على المشاركة.بدوره أكد المدير الفني لفريق الفيحاء بيدرو إيمانويل أهمية الوقت الحالي لجميع الفرق في الدوري، مبيناً أن فريقه استعد جيداً لخوض هذه المواجهة، وكان لديهم الأمل بالشجاعة وشخصيتهم بتهديد مرمى الاتحاد.وأفاد بأن فريقه قدم خلال الشوط الأول أداءً جيداً وأضاع الكثير من الفرص، مشيراً إلى أن الفريق حاول خلال الشوط الثاني الدخول بالأفكار نفسها ولكن لم يقدم الأداء المطلوب وفقد الكرة بسهولة.