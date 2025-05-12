تستضيف محافظة جدة خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين جولتين من بطولة العالم للبلياردو، وبطولة الماسترز للسنوكر، ضمن شراكة إستراتيجية بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وشركة ماتشروم تمتد 10 سنوات، وبالتعاون مع جولة العالم للتسع كرات (WNT)، وجولة العالم لسنوكر «WST»، وتحت إشراف وزارة الرياضة، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين.وتشهد بطولة العالم للبلياردو، التي تقام للعام الثاني على التوالي خلال الفترة من 21 حتى 26 يوليو 2025، في الصالات الرياضية الخضراء بجدة، بمشاركة أفضل 100 لاعب عالمي، سيتنافسون على جائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، يتقدمهم الروسي فيدور جورست (بطل العالم الحالي)، والإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز (بطل نسخة 2023)، والأمريكي شين فان بونينغ (بطل العالم لعام 2022)، والفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 5 مرات، فيما تقام بطولة الماسترز للسنوكر، التي تعدّ رابع أقوى البطولات الكبرى في روزنامة اللعبة، في الفترة من 8 حتى 16 أغسطس 2025، بمشاركة 128 لاعباً من محترفي اللعبة في العالم، و16 لاعباً سعودياً واعداً مدعوين عبر بطاقات خاصة، فيما تبلغ الجوائز مليوني جنيه إسترليني، لتكون بذلك ثاني أغلى حدث من حيث الجوائز في جدول جولة السنوكر العالمية لعام 2025.وبهذه المناسبة، عبّر رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ناصر الجعويني عن سعادته بإطلاق هذه الشراكة التي تضع المملكة في قلب رياضات البلياردو والسنوكر عالمياً، ما يعكس ثقة العالم بقدرات المملكة التنظيمية، ويشكل فرصة لتطوير المواهب المحلية وتأهيل جيل جديد من اللاعبين السعوديين.من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة ماتش روم الرياضية إميلي فريزر: «نعتز بتجديد حضورنا في المملكة في إطار هذه الشراكة الملهمة، إذ شهدنا العام الماضي تنظيماً مميزاً وتجربة استثنائية للاعبين، ما أدى إلى رفع معايير الاحترافية، وخلق فرص للجيل الجديد من اللاعبين».من جانبه أشار رئيس جولة السنوكر العالمية ستيف داوسون إلى أن استضافة المملكة لبطولة نجوم السنوكر تعد محطة فارقة في مسيرة اللعبة، وهذا ما اتضح جلياً في النسخة الأولى، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى مشاهدة لاعبين سعوديين ضمن قائمة الأبطال العالميين.يذكر أن استضافة هاتين البطولتين ضمن جهود وزارة الرياضة المستمرة لتعزيز حضورها العالمي في الرياضات النوعية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تمكين القطاع الرياضي، وتوسيع آثاره الاقتصادية والاجتماعية.