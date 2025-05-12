تعادل فريق نابولي مع ضيفه جنوى بنتيجة (2-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورغم هذا التعادل حافظ نابولي على صدارة الدوري برصيد (78) نقطة، وسجّل نابولي أول أهداف اللقاء عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة (15)، ليدرك جنوى التعادل بهدف عكسي سجله حارس نابولي أليكس ميريت في مرماه في الدقيقة (32). وفي الشوط الثاني، تقدم نابولي مجدداً بهدف للاعب جياكومو راسبادوري في الدقيقة (64)، قبل أن يدرك يوهان فاسكيز هدف التعادل لجنوى برأسية في الدقيقة (84).وبهذه النتيجة، ازدادت المنافسة اشتعالاً على لقب الدوري مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.وعلى ملعب «أولمبيكو دي تورينو»، قلص إنتر ميلان الفارق مع المتصدر «نابولي» إلى نقطة واحدة، إثر فوزه على تورينو بهدفين دون رد في الجولة ذاتها، سجّل هدفي إنتر ميلان كل من نيكولا زاليفسكي في الدقيقة (14)، وكريستيان أصلاني في الدقيقة (49) من ركلة جزاء.ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى (77) نقطة، ليتصدر الدوري مؤقتاً وبفارق الأهداف فقط عن نابولي صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه جنوى في إطار الجولة نفسها، بينما تجمد رصيد تورينو عند (44) نقطة في المركز الحادي عشر، وبفارق الأهداف عن أودينيزي صاحب المركز الثاني عشر بالرصيد نفسه من النقاط.