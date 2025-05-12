توّج فريق نادي الكويت بلقب الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم موسم (2024 - 2025) للمرة العشرين في تاريخه، بفوزه على نظيره العربي بهدفين لهدف، ضمن الجولة الـ23 والأخيرة.أنهى العربي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد أحرزه كميل الأسود في الدقيقة الثامنة. وفي الشوط الثاني طرد حكم المباراة لاعب العربي علي عزيز بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. واستغل الكويت النقص العددي في صفوف العربي وأدرك التعادل عن طريق محمد دحام في الدقيقة (64)، ثم أضاف محمد مرهون الهدف الثاني للكويت في الدقيقة (67).وبهذه النتيجة رفع الكويت رصيده إلى (60) نقطة في الصدارة، محققاً اللقب، في حين بقي العربي على رصيد الـ(55) نقطة في المركز الثاني.