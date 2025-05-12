قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه الاتحاد لتحقيق الفوز على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل، ليقترب الاتحاد من تحقيق لقب دوري المحترفين، فيما انتصر الشباب على الأهلي بنتيجة 3/‏ 1، وتخطى القادسية مضيّفه التعاون بهدف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها فاز ضمك على ضيفه الرائد الذي غادر رسمياً لأول مرة في تاريخه دوري المحترفين.على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، قدّم الاتحاد أجمل فنونه الكروية، وأبدع نجومه على المستطيل الأخضر أمام ضيفه الفيحاء بقيادة نجمه وهدافه كريم بنزيما الذي أحرز الهدفين الأول والثاني (د:24، 54)، وتكفل مدافع الفيحاء وقائده محمد البقعاوي بإحراز الهدف الثالث للاتحاد خطأ في مرمى فريقه (د:75)، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة 3/‏ 0، وبهذه النتيجة يحقق العميد فوزه الـ23 ويصل للنقطة 74 منفرداً بالصدارة وبفارق تسع نقاط عن وصيفه الهلال، ويكفي الاتحاد الفوز في أي لقاء من اللقاءات الثلاثة المتبقية، أو خسارة الهلال أي لقاء من اللقاءات الأربعة المتبقية له، ليتوّج الاتحاد بطلاً لدوري روشن السعودي للمحترفين، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الـ12 وتجمّد رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ14 وبات من المهددين بالهبوط لدوري «يلو» للدرجة الأولى.وعلى ملعب نادي الشباب بالرياض، انتصر الشباب على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف لهدف في «الكلاسيكو» المثير الذي جمع بينهما، وأحرز أهداف الشباب الثلاثة محمد الثاني (د:26) وعبدالرزاق حمدالله (هدفين - د:33، 65) وتحصل حمدالله على بطاقة حمراء في الدقيقة 71، فيما أحرز هدف الأهلي الوحيد لاعبه غابري فيغا (د:36)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الـ16 ويصل للنقطة الـ54 في المركز السادس، فيما تلقى الأهلي الخسارة الثامنة وبقي رصيده عند 62 نقطة وتراجع للمركز الرابع.وعلى ملعب نادي التعاون ببريدة، انتصر القادسية على مضيّفه التعاون بهدف دون مقابل جاء بخطأ من مدافع التعاون أندري غيروتو في مرمى فريقه (د:61)، ليحقق القادسية فوزه الـ19 ويصل للنقطة الـ62 ويقفز للمركز الثالث، فيما تلقى التعاون الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثامن.وعلى ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، غادر الرائد دوري المحترفين وهبط رسمياً لدوري «يلو» للدرجة الأولى، بعد خسارته من مضيّفه ضمك بهدف دون مقابل. وجاء هدف اللقاء الوحيد لفريق ضمك عن طريق لاعبه مشاري النمر (د:74). وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه التاسع ويصل للنقطة الـ34 ويقفز للمركز العاشر، فيما تلقى الرائد الهزيمة الـ22 وبقي رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ18(الأخير) ليغادر دوري المحترفين رسمياً، قبل نهاية الدوري بثلاث جولات.