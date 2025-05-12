تختتم مساء اليوم (الاثنين) لقاءات الجولة 31 لدوري روشن السعودي للمحترفين بلقاءين مهمين، إذ يستضيف الهلال فريق العروبة (7:05 مساء)، ويحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً.على استاد المملكة أرينا بالرياض، يدخل فريق الهلال لقاءه أمام العروبة سعياً لتحقيق الفوز ومواصلة مطاردته للمتصدر الاتحاد، وذلك تحت قيادة المدرب الوطني محمد الشلهوب الذي أثبت حضوره وبقوة في لقاء الرائد في الجولة الماضية عندما انتصر الهلال بنتيجة 5/3، ويدخل فريق الهلال هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 65 نقطة حصدها من 20 انتصاراً و5 تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 84 كأقوى خط هجوم، وعليه 37 هدفاً. فيما يدخل فريق العروبة بطموحات مختلفة، إذ يأمل في الفوز للهروب من مركز الهبوط الذي يحتله حالياً ألا وهو المركز الـ16 برصيد 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات و3 تعادلات و18 خسارة، وله من الأهداف 28 وعليه 61 هدفاً.وعلى استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يلتقي الأخدود ضيفه النصر في لقاء يبحث فيه صاحب الأرض والجمهور عن الفوز ولا غيره للهروب من مركز الهبوط، إذ يحتل الأخدود المركز الـ17 برصيد 28 نقطة حصدها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و16 خسارة، وله من الأهداف 29 وعليه 43 هدفاً، فيما يدخل فريق النصر هذا اللقاء سعياً للفوز وتعويض خسارته القاتلة في الجولة الماضية من أمام الاتحاد بنتيجة 2/3، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 60 نقطة حصدها من 18 انتصاراً و6 تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 64، وعليه 36 هدفاً.