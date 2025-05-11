اختُتمت المرحلة التاسعة (الأخيرة) من الدورة التدريبية «PRO» التي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بالإدارة الفنية بالرياض على مدى خمسة أيام، بمشاركة 20 مدرباً وطنياً.وقدّم الدورة المحاضرون؛ الفرنسي‏ فرانك ثيفيلييه، والوطني مشبب زياد، ومساعد المدير الفني في الاتحاد السعودي أسامة هوساوي.وشهدت الدورة تقديم بحوث علمية ومشاريع تتعلق بفلسفة اللعب والإدارتين الفنية والرياضية، إضافة إلى فترة معايشة لمدة أسبوع مع أحد الأندية، إذ تُعرض هذه الأعمال والبحوث بشكل أسبوعي خلال الدورة التي استمرت تسعة أسابيع على مدار سنة ونصف.وقدم المدير الفني في الاتحاد السعودي ناصر لارغيت شكره وتقديره لجامعة اليمامة على حسن الاستضافة أثناء إقامة الدورات التدريبية، متمنياً أن ينعكس ذلك إيجاباً على المدربين الوطنيين، مؤكداً أن الحصول على مثل هذه الدورات التدريبية التي يقدمها الاتحاد السعودي يُسهم في رفع كفاءة المدرب الوطني ليكون قادراً على مواصلة مشواره الرياضي.