لأول مرة في تاريخه غادر الرائد دوري المحترفين وهبط رسمياً لدوري «يلو» للدرجة الأولى، بعد خسارته من مضيّفه ضمك بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.دخل الفريقان اللقاء بحثاً عن الفوز ولا غيره، ففي الوقت الذي بحث الرائد عن الفوز لإحياء آماله، كان الفوز مطلب ضمك للابتعاد عن مراكز الخطر، واعتمد الرائد على تكثيف الدفاع وشنّ هجمات مرتدة، فيما سيطر ضمك على اللقاء. وقبل نهاية الشوط الأول اشتبك زكريا هوساوي من الرائد مع فيصل الصبياني لاعب ضمك ليمنح الحكم خالد الطريس البطاقة الصفراء لكل منهما، وسط احتجاج لاعبي ضمك مطالبين الحكم بمنح بطاقة حمراء لهوساوي. وفي الشوط الثاني واصل ضمك ضغطه ومرر نيكولاي ستانسيو كرة ذكية للمهاجم مشاري النمر الذي سددها مباشرةً في المرمى هدفاً لضمك (د:74). حاول الرائد العودة للقاء وشنّ عدداً من الهجمات، لكنها لم تغير شيئاً في النتيجة، ليعلن الحكم الطريس نهاية اللقاء بفوز ضمك بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه التاسع ويصل للنقطة ال34 ويقفز للمركز العاشر، فيما تلقى الرائد الهزيمة الـ22 وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ18 (الأخير)، ليغادر دوري المحترفين رسمياً لأول مرة في تاريخه، قبل نهاية الدوري بثلاث جولات. وفي الجولة القادمة سيلاقي ضمك مضيّفه الاتفاق يوم السبت 17 مايو، فيما يلاقي الرائد ضيفه الاتحاد يوم الخميس القادم.