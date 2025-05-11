حافظت اللاعبة هيو جو كيم على لقبها في بطولة أرامكو كوريا ضمن سلسلة PIF العالمية، مسجلة فوزها الاحترافي الـ25 بعد جولة نهائية بـ69 ضربة، لتنهي البطولة بمجموع سبع ضربات تحت المعدل في ملعب نيو كوريا كونتري كلوب.وفازت هيو في النسخة السابقة بفارق ثلاث ضربات عن الإنجليزية تشارلي هال في 2024، وعادت مجدداً إلى دائرة الفائزين في كوريا بتفوقها بفارق ضربتين على السويسرية كيارا تامبورليني.وكان هذا الفوز الثاني لكيم في موسم 2025، بعد فوزها ببطولة فورد المقدمة من وايلد هورس باس ضمن جولة LPGA، والثالث لها في الجولة الأوروبية للسيدات LET.وبعد جولتها عبّرت اللاعبة عن سعادتها بهذا الفوز، وامتنانها الكبير للدعم الجماهيري، مشيرةً إلى أن تركيزها في البطولة كان منصبّاً بشكل كامل على الارتقاء بأدائها ليتماشى مع التوقعات.من جهته أكد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا أن 2025 سيكون مليئاً بالإثارة لجولف السيدات، مشيراً إلى أن اختتام سلسلة PIF العالمية في سيئول يمثل خطوة جديدة نحو مستقبل جولف السيدات؛ ما يعكس الزخم المتزايد والالتزام بتوسيع الاستثمارات الرياضية وتطوير أسس اللعبة، وتعزيز مكانتها رياضة شاملة ومستدامة.يُذكر أن البطولة تأتي بتنظيم من «جولف السعودية»، بوصفها جزءاً من سلسلة PIF العالمية المُعلنة حديثاً، وهي مبادرة جديدة من خمس بطولات ضمن الجولة الأوروبية للسيدات (LET) مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) شريكاً رئيسياً.