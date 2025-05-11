تُوِّج المنتخب القطري بلقب النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة اليد، التي استضافتها الكويت بين 5 و11 مايو 2025، عقب فوزه في اللقاء النهائي على منتخب البحرين بنتيجة 25-22.وقدّم المنتخبان أداءً متقارباً في الشوط الأول الذي انتهى بتقدُّم قطر 12-11، قبل أن تحسم الخبرة القطرية اللقاء في الشوط الثاني، مع تألق اللاعب أحمد مددي الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.واختُتمت البطولة بفوز الكويت بالمركز الثالث بعد تغلّبه على مصر 29-25، وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس، تليه منتخبات العراق، وتونس، والمغرب، والإمارات في المراكز من السادس إلى التاسع.