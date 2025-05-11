واصل فريق نيوكاسل الإنجليزي سلسلة نجاحاته منذ تحول ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إذ حقق نيوكاسل، عصر اليوم، فوزاً مهماً على تشلسي بنتيجة (2-0) ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى المركز الثالث برصيد (66 نقطة) ويصبح بذلك في حاجة إلى فوز وحيد من آخر جولتين في الدوري ليضمن تواجده في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.وكان نيوكاسل قد شهد ثورة كبرى منذ استحواذ صندوق الاستثمارات على ملكيته، فبعد أن أتم صندوق الاستثمارات استحواذه على النادي في أكتوبر 2021، وكان وقتها الفريق يصارع على البقاء في الدوري الممتاز، نجح نيوكاسل في موسم 2022 في أن يصل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 20 عاماً، قبل أن يحقق كأس رابطة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، بعد غياب عن تحقيق البطولات دام 70 عاماً، ليواصل الفريق نجاحاته أخيراً بالاقتراب من ضمان التأهل من جديد لدوري أبطال أوروبا.