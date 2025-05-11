كشفت مصادر «عكاظ» الخاصة توصل المسؤولين في إدارة شركة النصر إلى اتفاق مع قائد الفريق كريستيانو رونالدو على التجديد للأسطورة البرتغالي لمدة سنتين قادمتين مع نهاية عقده السابق الذي سينتهي بعد نحو شهر من الآن. ويأتي التجديد مع رونالدو وسط رغبة مشتركة من الطرفين ليختم حياته الرياضية مع نادي النصر.

ولا يزال وضع المدافع الإسباني لابورت يحيط به الغموض، حيث دخل في خلاف مع المدرب بيولي قبل بداية مباريات البطولة الآسيوية ما أدى إلى استبعاده من القائمة الأساسية أمام يوكوهاما وكاواساكي اليابانيين، واستبعاده من القائمة المشاركة أمام الاتحاد، وترتب عليها وضعه في برنامج انفرادي يتدرب فيه اللاعب بعيداً عن التدريبات الجماعية. وتشير المصادر إلى رغبة اللاعب في مغادرة أسوار النصر مع نهاية الموسم الحالي، خصوصاً مع وجود عروض من فرق أوروبية عريقة ترغب في كسب خدمات اللاعب. ولم يتوقف خلاف بيولي مع لابورت حيث شاركه اللاعب عبدالرحمن غريب في الخلاف مع المدرب، ما أدى إلى استبعاده عن المشاركات الأساسية ووضعه على الدكة في المباريات الآسيوية، واستبعاده عن لقاء الاتحاد، ما أدى إلى رغبة اللاعب في الانتقال لنادٍ آخر في الموسم القادم في حال وافقت الإدارة النصراوية على انتقاله.

وعلى صعيد التجديد للدولي علي لاجامي، الذي دخل الفترة الحرة قبل أيام، لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي للتجديد رغم تقديم النصر عرضاً للاعب وصل إلى 12 مليون ريال في السنة لمدة 4 سنوات، لكن رغبة اللاعب في زيادة المبلغ أجلت التوقيع خصوصاً مع تلقي اللاعب عدة عروض من أندية منافسة ولم يتم الرد عليها حتى حسم موضوع التجديد مع النصر من عدمه.

ومن جانب آخر، ستكون المباريات الأربع المتبقية للنصر في دوري روشن السعودي للمحترفين هي آخر عهد للإيطالي بيولي مدرب الفريق الحالي بالنصر، الذي لا يجد قبولاً من النصراويين لاستمراره الموسم القادم رغم تبقي سنة على عقده مع النصر، حيث توصل المسؤولون في شركة النصر إلى قرار إلغاء عقده ودفع الشرط الجزائي له البالغ نحو 11 مليون يورو.

وتصاعدت الأحداث الساخنة في البيت النصراوي، حيث تشير مصادر «عكاظ» إلى تقديم رئيس المجلس التنفيذي في النصر رائد إسماعيل استقالته مع نهاية هذا الموسم. وكشفت المصادر احتمالية أن يكون ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي الحالي بديلاً له على أن يكون هنالك رئيس تنفيذي جديد يحل مكان الجمعان الذي سيكون بديلاً لرائد إسماعيل.

وستشمل التغييرات النصراوية المدير الرياضي للنصر الإسباني هييرو، حيث كشفت المصادر الرغبة النصراوية في إنهاء التعاقد معه مع نهاية الموسم الحالي، وإحضار مدير رياضي أجنبي بدلاً عنه.