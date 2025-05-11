أوضح الأكاديمي القانوني الحسن رديف ‏لـ«عكاظ» أن الفقرة 13 من المادة 35 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، تمنح للمجلس الحق في تعديل أماكن المسابقات وتواريخها، بعد اقتراح لجنة المسابقات، إذ نصت الفقرة على «اعتماد أماكن مسابقات الاتحاد وتواريخها وعدد الفرق المشاركة فيها، بعد تقديم اقتراح من قبل لجنة المسابقات».يُذكر أن اتحاد القدم اعتمد تعديل «الفقرة 5» من «المادة 10» من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بناءً على المقترح المقدم من لجنة المسابقات، وتقام مباريات دور الـ32 من المسابقة على أرض الفريق صاحب المستوى الثاني بصورة مباشرة، ابتداءً من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.ويضم المستوى الأول في القرعة أعلى 16 نادياً حسب تصنيف دوري روشن السعودي للمحترفين قبل بدايته في الموسم نفسه الذي تقام به مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويضم المستوى الثاني بقية الأندية المشاركة وهي؛ الناديان الأقل تصنيفاً من دوري روشن إضافة إلى 14 نادياً حسب تصنيف دوري أندية الدرجة الأولى قبل بدايته في الموسم نفسه الذي تقام به المسابقة.وستستمر باقي الأدوار في كأس خادم الحرمين الشريفين بنظامها السابق ابتداءً من دور الـ16، وفق قرعة مفتوحة لجميع الأندية في تحديد المواجهات وصاحب الأرض.