اتفق مدربا الوحدة والفتح، على صعوبة مواجهتهما في الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المواجهة التي انتصر خلالها الوحدة بهدف وحيد، إذ أكد مدرب الفتح أن فريقه عانى بسبب سرعة مهاجمي الوحدة.وقال مدرب الفتح جوزيه غوميز: «الوحدة استغل خطأ واحداً وتمكن من تسجيل هدف مبكر، رغم سيطرتنا طيلة المباراة»، مشيراً إلى أن الفريقين قدما أداءً قوياً لضمان البقاء والابتعاد عن مراكز الهبوط.وأكد مدرب الفتح أن عليهم الحفاظ على الروح التي لعب بها الفريق في الشوط الثاني، حتى لا يعاني الفريق خلال المباريات المتبقية، مبيناً أن الهدف المبكر صعّب المواجهة أمام الوحدة، إضافة إلى الفرص المهدرة لفريقه.بدوره أشاد مدرب الوحدة دانيال كارينيو بأداء لاعبيه وقدرتهم، قائلاً: «نعلم مدى أهمية المواجهة وصعوبتها أمام فريق مميز، كما نعلم أن الفوز سيحسّن من وضع الفريق في الترتيب، وأن الخسارة ستجعل الوضع سيئاً جداً»، مشيراً إلى أن الفريق استغل سرعة لاعبيه خصوصاً اللاعب فيصل فجر، إضافةً إلى المساحات التي صنعها الخصم بسبب الضغط، مبيناً أن الفوز لا يضمن البقاء، وأن عليهم تقديم الأفضل خلال المباريات المتبقية.