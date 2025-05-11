قلب الرياض تأخره أمام مضيّفه الخليج لفوز قاتل بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.شهد اللقاء تقدم الخليج بهدف مبكر عن طريق قائده فابيو مارتينيز بعد مجهود فردي، إذ خطف الكرة من المدافع مرزوق تمبكتي من منتصف الملعب وانطلق نحو المرمى ليواجه الحارس ميلان بوريان ويسدد مارتينيز الكرة بقدمه اليمنى على يمين الحارس هدفاً للخليج (د:6). وفي الشوط الثاني واصل الخليج ضغطه وتمكن من إحراز هدف عن طريق عبدالله السالم، لكن راية التسلل كانت حاضرة، وكاد مارتينيز يضاعف النتيجة ولكن كرته ذهبت لخارج المرمى، واحتسب الحكم سامي الجريس ركلة جزاء للخليج لوجود احتكاك من قبل مدافع الرياض سويلم المنهالي، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر عدم وجود ركلة جزاء، لينتفض الرياض ويبادر بالهجوم، وفي الوقت بدل الضائع لعب إبراهيم بايش كرة عرضية عالية ليسددها فايز سليماني على الطائر وتسكن الشباك هدف تعادل للرياض (د:90+3). وضغط الرياض مجدداً وتحصل على ركلة زاوية لتصل لسيكو ليجا الذي لعبها برأسه لزميله لوكاس كال ليسكنها برأسه في الشباك هدفاً ثانياً للرياض (د:90+14)، وينتهي معها اللقاء بفوز الرياض بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الرياض فوزه العاشر ويصل للنقطة الـ38 في المركز التاسع، فيما تلقى الخليج الخسارة الـ15 وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر متفوقاً على الخلود بفارق الأهداف، وفي الجولة القادمة سيلاقي الرياض ضيفه وجاره الشباب في «ديربي الرياض» يوم الخميس 15 مايو، فيما يحل الخليج ضيفاً على العروبة يوم الجمعة 16 مايو.