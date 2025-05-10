دشّن المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت (20) عاماً اليوم، تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي المقام بمدينة الخبر، الذي يستمر حتى الثامن عشر من شهر مايو الجاري، استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.واستهل المدير الفني للمنتخب مبارك الشهراني، التدريب بعقد اجتماع مع اللاعبين، شدّد خلاله على أهمية الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة المنتخب، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهود خلال فترة المعسكر لتمثيل المنتخب بالشكل المشرف.وعلى الصعيد الميداني، انطلقت الحصة التدريبية الأولى، بتمارين لياقية، تلاها تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم الحصة بإقامة مناورة، هدف من خلالها الجهاز الفني إلى تطبيق الجمل الفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.يُذكر أن أخضر الصالات تحت (20) عاماً سيخوض خلال المعسكر مباراتين وديتين يومي (16) و(17) مايو الجاري، أمام نظيره منتخب الكويت، ضمن برنامجه الفني والإعدادي.