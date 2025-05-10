أنهت أمانة منطقة حائل إنجاز 78 ملعباً رياضيّاً متنوع الاستخدام في عدد من الحدائق والمرافق العامة بالمنطقة، في إطار تعزيز جودة الحياة وتفعيل الفضاءات العامة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر مرونة وجودة واستدامة.وتنوّعت هذه الملاعب بين متعددة الاستخدام لكرة (القدم، السلة، الطائرة، البادل)، بما يُلبي شغف مختلف شرائح المجتمع، لبناء بيئة رياضية صحية وآمنة تُشجّع المشاركة المجتمعية.وبينت الأمانة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهودها لتحويل الحدائق والمتنزهات إلى وجهات نابضة بالحياة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتوفر بنية تحتية متكاملة تليق بتطلعات أهالي المنطقة، مؤكدة استمرارها في تطوير المرافق العامة، وتوسيع نطاق الملاعب والمناطق الترفيهية، في إطار خطة إستراتيجية؛ تهدف إلى جعل الرياضة والأنشطة المجتمعية جزءاً من الحياة اليومية للمواطن والمقيم في مدينة حائل.