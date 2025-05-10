انطلقت مساء أمس، منافسات بطولة دوري المقاتلين المحترفين للفنون القتالية، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن التصفيات المؤهلة للأدوار النهائية من البطولة، وذلك على صالة «أونيكس» بمحافظة جدة.واستُهلّت المنافسات بنزال استعراضي، وسط حضور جماهيري لافت، حقق خلاله السعودي عبدالعزيز بن معمر فوزاً مستحقاً في أول مشاركة له، بعد تغلّبه على الجزائري فارس محمد حمداني، حيث أظهر أداءً قوياً يعكس استعداده للمشاركة في البطولات القادمة.وفي منافسات الوزن الخفيف، تأهل الجزائري سهيل ثائري إلى نصف النهائي بعد فوزه على الكويتي عبدالله سليم بضربة قاضية، فيما عبّر في تصريح صحفي عن سعادته بتحقيق هذا الفوز، مؤكداً جاهزيته للمنافسة في الأدوار القادمة.وشهدت فئة وزن الريشة تفوّق المصري عاصم غانم على نظيره العراقي حسين سالم، في نزال اتّسم بالقوة والندية، ليحجز بذلك مكانه في قائمة المتأهلين للمراحل النهائية.وفي السياق ذاته، برز السعودي مالك باسهل، خلال المواجهة التي جمعته بالجزائري منتصر بطوطة، تمكّن خلالها من الفوز في نزال حماسي، وسط تفاعل جماهيري كبير، واحتفل بانتصاره مع أفراد عائلته في مشهد مؤثّر.من جانبه، اختتم السعودي أحمد مكي مسيرته الرياضية بتحقيق فوز مهم على المصري هشام النمر، في آخر نزال له في البطولة، وسط إشادة واسعة بأدائه.وفي وزن الخفيف، تأهل الإيراني محسن محمد صيفي إلى نصف النهائي بعد تغلّبه على المصري أحمد السيسي، ليواصل بذلك سعيه نحو تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.وتترقّب الجماهير مواجهة مرتقبة في نصف النهائي بين المغربي طه بن داوود والمصري إسلام رضا، الذي أكد احترامه لخصمه، فيما أبدى رضا تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية في هذه النسخة، معرباً عن تطلعه لحصد الحزام الذهبي.وتواصل البطولة جذب الأنظار مع اقتراب مراحلها النهائية، وسط توقّعات بمواجهات حاسمة ستحدّد الفائزين بلقب النسخة الحالية من دوري المقاتلين المحترفين.