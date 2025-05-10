اختتمت مساء أمس، بطولة المملكة لأندية التايكوندو للأوزان الأولمبية للدرجة الأولى، التي نظمها الاتحاد السعودي للتايكوندو، بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، وذلك على صالة نادي ضمك في محافظة خميس مشيط.وشارك في البطولة التي استمرت لمدة يومين، (98) لاعباً يمثلون (28) نادياً من مختلف الأندية بمناطق المملكة، فيما أدار المنافسات (30) حكماً.وحقق اللاعب بنادي الشباب سيف عيسى المركز الأول في الفئة الأولى ووزن (+80)، وجاء في المركز الثاني محمد الحمراني من نادي جدة، فيما حصل لاعب نادي الشعيب عمر الزير على المركز الثالث.وفي منافسات وزن (-68)، حصل على المركز الأول لاعب نادي أبها زكريا غالي، وحقق لاعب نادي السروات زيد الحلواني المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث اللاعب بنادي الحريق إسلام سوكيف.وأعلن الاتحاد السعودي للتايكوندو في ختام منافسات البطولة الترتيب العام للأندية، إذ حقق نادي الشباب المركز الأول برصيد (228) نقطة، ونادي أبها في المركز الثاني بـ (184) نقطة، وفي المركز الثالث جاء نادي الحريق برصيد (154) نقطة، ونادي الاتحاد رابعًا بـ (133) نقطة.