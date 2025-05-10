اختتمت بطولة المملكة للمبارزة الجولة الماسية (بنين) تحت 20 عامًا، التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

وفي منافسات سلاح الشيش حقق لاعب النصر إبراهيم الهديب الميدالية الذهبية، ونال لاعب النور محمد الحاجي الميدالية الفضية، فيما حصد لاعب نادي النصر راكان النغام الميدالية البرونزية.

وفي منافسات سلاح السايبر، ظفر لاعب العلا عمرو دويدار بالميدالية الذهبية، وحقق لاعب العمران علي الهاشم الميدالية الفضية، ونال لاعب النور طه الهاشم الميدالية البرونزية, فيما حقق لاعب الهلال أحمد هزازي الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وظفر لاعب الخلود حسن عابد بالميدالية الفضية، ونال لاعب الجزيرة محمد مطوع الميدالية البرونزية.