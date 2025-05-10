يستهل ممثل الوطن فريق الاتحاد لكرة السلة مشواره في دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة بمواجهة فريق الحكمة اللبناني عند تمام الساعة 6:45 من مساء اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى وذلك على ملعب نهاد نوفل بمدينة زوق مكايل اللبنانية.وتعد مشاركة الاتحاد في هذه البطولة هي المشاركة الأولى للفرق السعودية في البطولة بنظامها الجديد، وذلك بعد أن قدم «سلة الأحلام» مستويات مميزة في بطولة وصل غرب آسيا لأندية الخليج لا سيما بعد تفوقه على القادسية الكويتي بنتيجة 88/ 74 ليتأهل رسمياً للبطولة وخاض نهائي غرب آسيا أمام شباب الأهلي الإماراتي وحل ثانياً، ويسعى لإعادة التاريخ عندما حقق كأس آسيا للأندية عام 2001م بعد فوزه على الريان القطري.ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء الصعب من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على مقعدي التأهل للنصف النهائي، إذ يعد لقاء اليوم هو الاختبار الرئيسي للفريق الذي يضم عدداً من اللاعبين المميزين يتقدمهم الأخوان محمد ومثنى حسن عطا الله بالإضافة للأمريكي كيرون ديشيلدز، فيما يسعى فريق الحكمة اللبناني لحسم الأمور مبكراً لا سيما أنه يعد من أقوى الفرق على مستوى القارة عامةً وحل وصيفاً في دوري أبطال آسيا لكرة السلة في النسخة الماضية، ويبرز في الفريق اللاعب جاد خليل إضافة للمنضم حديثاً جونبي اوبرايانت.وتشهد البطولة التي تستضيفها لبنان مشاركة 8 فرق تم تقسيمها لمجموعتين وجاء ممثل الوطن فريق الاتحاد في المجموعة الأولى التي تضم اللبنانيين الرياضي (حامل اللقب) والحكمة (الوصيف) إضافة لفريق استانا الكازخستاني، فيما تضم المجموعة الثانية كل من: شباب الأهلي الإماراتي والقادسية الكويتي وتابيات الإيراني وتاميل نادو الهندي، وتستمر منافسات البطولة من 10 إلى 18 مايو، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الأربعة، فيما يتأهل بطل المسابقة ووصيفه إلى دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2025، وهي أعلى مسابقة للأندية في القارة الصفراء.