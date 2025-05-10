ينتظر عشاق الكرة السعودية يوماً حافلاً بإقامة 4 لقاءات مليئة بالإثارة والندية، مساء غد الأحد، والبداية بالكلاسيكو المنتظر، الذي يجمع الشباب بضيفه الأهلي عند تمام الساعة 7:05م، كما يستضيف ضمك نظيره الرائد عند الساعة 7:10م في صراع الهروب، ويلتقي التعاون ضيفه القادسية عند الساعة 7:15م وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة مثيرة تجمع المتصدر الاتحاد وفريق الفيحاء عند تمام الساعة 9:00 مساءً في جدة.

على ملعب نادي الشباب بالرياض، يدخل أصحاب الأرض والجمهور فريق الشباب لقاءه أمام ضيفه الأهلي بحثاً عن العودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الفتح بنتيجة 1/ 3، وقبلها تعادل في لقاءين متتالين مع الأخدود دون أهداف، ومع الهلال (2/ 2)، ليتراجع للمركز الـ 6 برصيد 51 نقطة حصدها من 15 انتصاراً و6 تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 55 وعليه 36 هدفاً، فيما يدخل الأهلي هذا اللقاء بنشوة تحقيقه لقب النخبة الآسيوية والفوز على التعاون بثنائية ويطمح في لقاء الليلة لمواصلة سلسلة انتصاراته والمنافسة على الوصافة إذ يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة حصدها من 19 انتصاراً و4 تعادلات و7 خسائر.

وعلى ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، وفي واحدة من أقوى لقاءات فرق المؤخرة يدخل فريق ضمك لقاءه أمام ضيفه الرائد سعياً للفوز والابتعاد عن مراكز الخطر بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أمام النصر (2/ 3)، والفيحاء (1/ 2) ليتراجع للمركز الـ 13 برصيد 31 نقطة جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات و15 خسارة وله من الأهداف 36 وعليه 48 هدفاً، فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء بفرصة الفوز ولا غيره على أمل البقاء في دوري المحترفين أما خسارته فستعني هبوطه رسمياً لدوري يلو للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعد تطبيق نظام الاحتراف في الدوري السعودي، ويحتل الرائد المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات و21 خسارة وله من الأهداف 39 وعليه 59 هدفاً.

وعلى ملعب نادي التعاون ببريدة، يخوض فريق القادسية مواجهةً صعبة وقوية أمام مضيفه التعاون إذ يسعى فريق القادسية لمواصلة نتائجه الإيجابية إذ لم يخسر في الجولات الثلاث الأخيرة فقد انتصر على النصر (2/ 1)، وتعادل مع الخليج (1/ 1)، وفاز على الخلود (4/ 1)، ويطمح للفوز في لقاء الليلة للقفز لمراكز المقدمة إذ يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 59 نقطة حصدها من 18 انتصاراً و5 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 46 وعليه 27 هدفاً ويبتعد القادسية عن المركز الثالث بفارق نقطتين فقط، فيما يدخل التعاون هذا اللقاء للعودة لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي بهدفين دون مقابل، ويحتل التعاون حالياً المركز الـ 8 برصيد 41 نقطة حصدها من 11 انتصاراً ومثلها خسائر و8 تعادلات وله من الأهداف 34 وعليه 32 هدفاً.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة وفي ختام لقاءات الليلة، يدخل فريق الاتحاد لقاءه أمام ضيفه الفيحاء بعزيمة وإصرار لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث للاقتراب أكثر من اللقب المنتظر رغم الغيابات المؤثرة التي ضربت بالفريق بعد الكلاسيكو المثير أمام النصر الذي حسمه الاتحاد لصالحه بنتيجة 3/ 2، إذ يغيب ثنائي الدفاع دانيلو بيريرا وعبدالإله العمري والجناحان موسى ديابي وستفين بيرجوين؛ بسبب الإيقافات وعمل المدرب الفرنسي لوران بلان على إيجاد البدلاء المناسبين لا سيما إن اللقاء يعتبر مصيرياً للاتحاد الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة حصدها من 22 انتصاراً و5 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 69 وعليه 32 هدفاً، وفوزه في لقاء الليلة سيجعله بحاجة لثلاث نقاط فقط لحسم لقب الدوري، فيما يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء بحثاً عن الفوز لضمان البقاء إذ يصارع من أجل الهروب من مراكز الهبوط فالفريق حالياً يحتل المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة حصدها من 7 انتصارات و12 تعادلاً و11 خسارة وله من الأهداف 25 وعليه 42 هدفاً.