رصدت «عكاظ» تفاعلاً جماهيرياً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي يدعو إلى مؤازرة نادي ضمك في مواجهته المرتقبة أمام الرائد، المقررة مساء غد (الأحد) عند الساعة 7:10 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحمل المباراة طابعاً مفصلياً وحاسماً في مشوار الفريق هذا الموسم، حيث يسعى ضمك لحصد 3 نقاط ثمينة تضمن له الابتعاد عن مناطق الخطر وتعزز حظوظه في البقاء بين الكبار، في ظل مواجهات نارية تنتظره في الجولات الثلاث الأخيرة أمام كل من الاتفاق، والفتح، والاتحاد.

ويحتل ضمك حالياً المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، فيما يتذيل الرائد جدول الترتيب في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 21 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء للطرفين ويضفي عليه أجواء من الترقب والتوتر الجماهيري.

وتداول مشجعو ضمك رسالة جماعية واسعة الانتشار حملت نداء مؤثراً إلى أبناء خميس مشيط ومنطقة عسير للمشاركة الفاعلة في المدرجات ودعم الفريق في هذه المرحلة الحاسمة، حيث جاء فيها: «إلى جماهير نادي ضمك، وأبناء مدينة خميس مشيط، ومنطقة عسير.. ناديكم ينتظركم في مواجهة مهمة، تقام على أرضه، وبين جماهيره، يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة و10 دقائق مساء، والدخول مجاني، وهذه ليست مجرد مباراة، بل مناسبة للوفاء والانتماء، لرفع اسم النادي والمدينة في لحظة فارقة. احجز مقعدك، وكن حاضراً بصوتك وولائك، فمدينتي ناديي... ومدرجي ميداني».

ويأمل أنصار ضمك أن يُترجم هذا الحضور الجماهيري إلى دافع حقيقي للاعبين داخل الملعب، وأن يكون المشهد في المدرجات انعكاساً حقيقياً لحالة الولاء والانتماء التي لطالما تميز بها أبناء المنطقة تجاه ناديهم.

من جهته، طالب الناقد الرياضي رئيس نادي ضمك سابقاً صالح أبو نخاع بالتركيز الكبير من قبل لاعبي ضمك لكسب لقائهم الشبه مصيري أمام الرائد والهروب من خطر الهبوط.

وأكد أبو نخاع أن المباراة ستكون في صالح ضمك، لأنها ستقام على ملعبه وبين جماهيره التي لن تتأخر عن دعم الفريق ومساندته ومؤازرته وتشجيعه، وعليه استغلال هذين الحافزين.