نجا حارس مرمى فريق النصر السابق وفلامنجو البرازيلي حالياً أوجستين روسي وعدد من زملائه باعجوبة من هجوم مسلح تعرضوا له أثناء عودتهم إلى مدينة ريو دي جانيرو، بعد خوض مباراة ضمن كوبا ليبرتادوريس ضد فريق سنترال دي كوردوبا الأرجنتيني.

وذكر نادي فلامنجو في بيان رسمي أن بعض سيارات اللاعبين تعرضت لمحاولة هجوم مسلح في الساعات الأولى من الصباح، دون تسجيل أي إصابات.

وأشار البيان إلى أن السيارة التي كان يستقلها حارس المرمى أوجستين روسي – المصفحة ضد الرصاص – تعرضت لإطلاق أربع رصاصات، إلا أن روسي وباقي الركاب لم يتعرضوا لأي أذى.

وأكدت الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو أنها فتشت المنطقة ونقلت من تعرضوا للهجوم إلى مركز للشرطة لمباشرة التحقيقات.

ويستعد فلامنجو للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي، في انتظار تحديد هوية الفريق الرابع بعد إقصاء كلوب ليون المكسيكي.

يذكر أن حارس المرمى أوجستين روسي «29 سنة» سبق أن مثل فريق النصر في الفترة من يناير إلى يونيو 2023، قبل أن يطلب إنهاء عقده مع النادي وينتقل إلى فلامنجو البرازيلي.