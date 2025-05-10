لم تخيب الهجانة السعودية خلود بنت عبدالله الشمري وعدها الذي قطعته على نفسها أمام أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، حين أكدت له بعد فوزها بكأس بطولة العالم الأولى للقدرة والتحمل للهجن عام 2024، أن القادم أعظم.

ووفت خلود بالوعد، لتعود هذه المرة وهي تحمل كأس البطولة الآسيوية الأولى للهجن - فئة السيدات، والتي أقيمت يوم أمس في ميدان الوثبة بأبوظبي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها ويعكس صورة المرأة السعودية التي باتت تتصدر المشهد في ميادين التراث والبطولات الدولية.

المنصات العالمية:

ولدت خلود الشمري في محافظة تيماء، وسط بيئة تراثية مترعة بالعراقة، وتدرّبت منذ صغرها على الفروسية والهجن، مستلهمة قوتها من والدها الفارس عبدالله الشمري، أحد أقدم مدربي الهجن في المنطقة.

في عام 2023، اقتحمت ميدان الهجن من أوسع أبوابه، لتكون أول سعودية تنافس في ماراثون السيدات بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، محققة المركز الرابع، ومرسخة اسمها كأيقونة جديدة في سجل الرياضة التراثية.

بطلة العالم وكأس آسيا:

كانت لحظة تتويجها في كأس العالم للهجن بالعلا 2024 علامة فارقة؛ إذ تفوقت بالمطية «جبار» بزمن قياسي، ثم عادت لتحسم بطولة آسيا في أبوظبي بالمطية "بشار”، مؤكدة قدرتها على الهيمنة في مضامير الخليج وآسيا.

شغف يتجاوز الهجن:

تمتلك خلود شغفاً فريداً بالتراث، فهي أيضاً فارسة وصقّارة، تمتلك مهرة اسمها «سارة»، وقعوداً يدعى «النايف»، وصقراً تُسميه «معزي».

وتقول: «الوصول إلى القمة صعب، لكن الأصعب أن تبقى فيها دون أن تفقد احترامك لهويتك وجذورك».

الدعم والتكريم:

حظيت خلود بدعم مباشر من أمير حائل، ومن الاتحاد السعودي للهجن، وتكريم رسمي من الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد، بعد فوزها في البطولة الآسيوية.

وقد أشار في حديثه إلى أن خلود تمثل جيلاً جديداً من السعوديات اللاتي يرفعن راية الوطن في الميادين غير التقليدية.

خلود.. في ميدان الرجال:

تُجسد خلود الشمري صوتاً جديداً للمرأة السعودية في الرياضات التراثية، حضورها في ميدان الهجن نابع من تاريخ، ومشحون بعزيمة، وممهور بوعد وُفي به في الزمن الصعب.