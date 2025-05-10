يخوض المنتخب السعودي للناشئين للتايكوندو منافسات بطولة العالم للناشئين 2025، التي تستضيفها إمارة الفجيرة الإماراتية خلال الفترة من 10 - 14 مايو الجاري، بمشاركة أكثر (800) رياضي ورياضية يمثلون (93) دولة.ويمثل الأخضر في المحفل العالمي (17) لاعباً ولاعبة هم: أحمد زواوي، بدر حريصي، عبدالعزيز الدوسري، تركي الجنوبي، حسن السويق، محمد السلامة، عبدالإله الدوسري، عبدالعزيز الدوسري، ليان كعبي، تاليا العطار، شيخة آل عريج، أميرة البشر، رودينا كعبي، ألين سبعي، صباح عسيري، ميرال مطر، وشهلا العتيبي.وكان المنتخب السعودي قد أقام معسكراً إعداديّاً في مدينة الرياض بداية مايو الجاري، خضع فيه اللاعبون واللاعبات لبرنامج تدريبي مكثف، يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية.