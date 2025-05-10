يقود كريستيانو رونالدو مشروعًا فنيًا وإداريًا طموحًا داخل نادي النصر، واضعًا رؤيته التفصيلية كشرط أساسي لتمديد عقده حتى عام 2027. النجم البرتغالي الذي سجل في الموسم الحالي 34 هدفًا في 39 مباراة، قدّم خارطة تغييرات شاملة تشمل الجهاز الفني وقائمة اللاعبين الأجانب والمحليين.وبحسب مصدر مطلع لـ«عكاظ»: «رونالدو أوصى بالاستغناء عن عدد من المحترفين غير المؤثرين، أبرزهم الحارس البرازيلي بينو، والمدافع أنجيلو، والمهاجم ويسلي من فئة المواليد، مقابل الإبقاء على الركائز الهجومية مثل ساديو ماني، أوتافيو، وبروزوفيتش».كما طالب ببيع أو عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين المحليين؛ بهدف تقليص التكدس ورفع الكفاءة، ضمن خطة فنية بميزانية تقارب 300 مليون ريال.وعلى مستوى الجهاز الفني، عبّر القائد النصراوي عن استيائه من المدرب بيولي، مشيرًا إلى افتقاره للمرونة والشخصية التنافسية، مطالبًا بتعيين جهاز فني أوروبي محترف ومدير رياضي من طراز عالٍ يُمنح صلاحيات كاملة، وذلك تحت إشراف لجنة فنية مستقلة.تأتي هذه التحولات في ظل انتعاش الوضع المالي للنادي، حيث تشير التقديرات إلى أن إيرادات النصر ستتجاوز 800 مليون ريال بعد سداد الالتزامات السابقة والتي أعلن عنها، ما يمنح الإدارة التنفيذية مرونة إستراتيجية في التعاقدات والتجديد.وتعكس تصرفات رونالدو الجادة حجم الالتزام بالمشروع، إذ ألغى عشاءً مع المغني دافيدو عقب خسارة الفريق من الاتحاد، احتجاجًا على الأداء، ما يؤكد رغبته في بيئة تنافسية تليق بتاريخه.النصر أمام مفترق طرق: إما أن يواكب مشروع رونالدو، أو يواصل الدوران في حلقة الفوضى والعشوائية.انفوجرافيك:*رؤية رونالدو:١- التمديد مشروط حتى 2027.٢- إعادة هيكلة شاملة للفريق فنيًا وإداريًا.* إعادة تقييم (مقترح):١- الحارس بينو.٢- المدافع أنجيلو.٣- المهاجم ويسلي (مواليد).٤- أيمريك لابورت.*الباقون:١ - ساديو ماني.٢- أوتافيو.٣- بروزوفيتش.٤-دوران.٥- محمد سيماكان.* المحليون:بيع أو عدم تجديد عقود غير المؤثرين.* الجهاز الفني:١- استياؤه من بيولي.٢- المطالبة بمدرب أوروبي ومدير رياضي محترف تحت إشراف لجنة فنية مستقلة.* الميزانية الفنية المقدرة: 300 مليون ريال.* الإيرادات المتوقعة للنادي: 800 مليون ريال بعد سداد الالتزامات.