حقق المنتخب السعودي لكرة اليد فوزاً مستحقّاً على نظيره العراقي بنتيجة (25 - 20)، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع، في بطولة كأس العرب العاشرة لكرة اليد، التي تستضيفها دولة الكويت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للرياضات، وشهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً للمنتخب السعودي في الأداء، وأنهاه لصالحه بنتيجة (12 - 10)، واستمر تفوق «الأخضر» خلال الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بفارق خمسة أهداف، واخْتِير اللاعب السعودي حيدر محمد أفضل لاعب في المباراة.يُذكر أن البطولة انطلقت في الخامس من مايو الجاري، وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر نفسه.