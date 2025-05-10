يحل فريق الفتح ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الوحدة وذلك عند تمام الساعة 7:25 من مساء اليوم (السبت) ضمن لقاءات الجولة 31 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء بعد أن قدم سلسلة من النتائج الإيجابية، إذ انتصر في خمس جولات من الجولات السبع الأخيرة لتقربه من مراكز الأمان ولكن ما زال بحاجة للمزيد من النقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ ما زال يحتل المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة حصدها من 8 انتصارات و5 تعادلات و17 خسارة وله من الأهداف 38 وعليه 61 هدفاً، وفوزه في لقاء الليلة سيقفز به للمركز الـ 13 في حالة إخفاق منافسيه في الفوز في لقاءات هذه الجولة.ويعتمد المدرب الباراغواني دانيال كارينيو على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود أوديون إيغالو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي عبدالعزيز نور وباكونا وغودين، وفي حراسة المرمى يتواجد الحارس عبدالله العويشير وأمامه رباعي الدفاع سعيد المولد وعلي مكي وعبدالله الحافظ وعلي السالم.فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء بعد انتفاضة كبيرة شهدها الفريق في الجولات الأخيرة، إذ انتصر في 4 لقاءات من أصل 6 جولات ليقفز للمركز الـ 11 برصيد 33 نقطة جمعها من 9 انتصارات و6 تعادلات و15 خسارة وله من الأهداف 40 وعليه 54 هدفاً، ويطمح للفوز في لقاء الليلة لضمان بقائه في دوري المحترفين، أما الخسارة فستعيده مجدداً لصراع البقاء.ويعتمد المدرب البرتغالي جوزيه قوميز على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود الأرجنتيني ماتياس فارغاس في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مراد باتنا وصهيب الزيد ومحمد سباعي، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس نواف العقيدي وأمامه رباعي الدفاع أحمد الجليدان وفيرنانديز ومروان سعدان وحسين الزارعي.