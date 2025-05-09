يستضيف فريق الخليج نظيره فريق الرياض عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت)، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة 31 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الخليج هذا اللقاء بعد أن تراجع أداءه في الجولات الأربع الأخيرة، إذ تلقى الخسارة في 3 منها، وتعادل في واحدة، ليتراجع في جدول الترتيب للمركز الـ 10 برصيد 34 نقطة حصدها من 9 انتصارات و7 تعادلات و14 خسارة وله من الأهداف 35 وعليه 49 هدفاً، ويسعى من خلال لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات وتجاوز مضيفه في جدول الترتيب للابتعاد عن حسابات الهبوط المعقدة.ويعتمد المدرب اليوناني جيورجوس دونيس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود عبدالله السالم في خط المقدمة وخلفه الثلاثي توماس مورغ وفورتونيس وفابينيو مارتينيز، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس رائد أزيبي وأمامه رباعي الدفاع سعيد حمسل وعبدالله الفهد ومحمد خبراني وبيدرو ريبوتشو.فيما يدخل الرياض هذا اللقاء بظروف مشابهة لمضيفه إن لم تكن أسوأ، ففريق الرياض لم يذق طعم الانتصار في الجولات الست الأخيرة، إذ تلقى الخسارة في 4 لقاءات وتعادل في لقاءين ليتراجع للمركز الـ 9 برصيد 35 نقطة حصدها من 9 انتصارات و8 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 32 وعليه 44 هدفاً، ويطمح للعودة لطريق الانتصارات من خلال لقاء الليلة والابتعاد عن مضيفه في جدول الترتيب.ويعتمد المدرب الوطني بندر الكبيشان على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود طلال حاجي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي فايز سليماني وتوزي وإبراهيم بايش، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس الكندي العملاق ميلان بوريان وأمامه رباعي الدفاع حسين النويقي وأحمد عسيري ويوان باربت نواف هوساوي.