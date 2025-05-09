رغم الفوز الصعب والمهم في الكلاسيكو الأصفر أمام النصر.. إلا أن الاتحاد خرج بخسارة 4 لاعبين من المشاركة في المواجهة القادمة والمهمة أمام الفيحاء يوم الأحد الموافق 11 مايو على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.ونظير حصول المدافع الأول في الاتحاد دانيلو بيريرا على بطاقة صفراء وكذلك المدافع الآخر عبدالإله العمري لتتراكم عليهما البطاقات، سيغيبان عن المشاركة في المواجهة القادمة، وتفاجأ الجميع بعد إطلاق الحكم الهولندي داني ماكيلي بحدوث اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين ليمنح الحكم الهولندي البطاقة الحمراء للاعب الاتحاد موسى ديابي، والصفراء لزميله ستيفن بيرجوين العائد من الإصابة لينضما لقائمة الغيابات عن مواجهة الفيحاء.وحرص المدرب الفرنسي خلال تدريبات الفريق على إيجاد البدلاء لتعويض هذه الغيابات المهمة، إذ سيضطر لمشاركة 4 لاعبين من قائمة الاحتياط، ويأتي أبرزهم عبدالرحمن العبود الذي أثبت أحقيته بالمشاركة كأساسي وكان مصدر خطورة في لقاء النصر، كما سيعود سعد آل موسى للمشاركة كقلب دفاع وبجواره حسن كادش الذي سيعوض مكانه الألباني ماريو ميتاي والذي غاب طويلاً عن المشاركة بسبب العملية التي أجراها قبل فترة، ويتنافس على المشاركة كل من عبدالعزيز البيشي، والإسباني أوناي هيرنانديز، وربما تميل الكفة لمصلحة الأخير الذي سيلعب كجناح أيسر، فيما سيلعب العبود كجناح أيمن.ورغم هذه الاحتمالات إلا أن خيارات المدرب بلان ستكون محدودة بسبب إصابة المهاجم الثاني صالح الشهري، وكذلك بسبب القائمة التي تحمل 25 لاعباً فقط، مما تسبب في ضغط على الأجهزة الفنية واللاعبين في جميع الفرق.