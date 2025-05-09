يستضيف فريق الخلود نظيره الاتفاق عند تمام الساعة 7:20 من مساء اليوم (السبت) على ملعب نادي الحزم بالرس، وذلك في افتتاحية لقاءات الجولة 31 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الخلود هذا اللقاء بظروف صعبة بعد أن تلقى الخسارة في الجولات الست الماضية أمام كل من: النصر (1/ 3)، التعاون (0/ 2)، وبالنتيجة ذاتها أمام الشباب، ضمك (1/ 3)، الأخدود (0/ 1)، وأخيراً من القادسية (1/ 4)، ليتراجع للمركز الـ 14 برصيد 31 نقطة حصدها من 9 انتصارات و4 تعادلات و17 خسارة وله من الأهداف 36 وعليه 59 هدفاً، وبات عليه الفوز في لقاء الليلة للهروب من مراكز الخطر التي يبعد عنها بنقطتين فقط.ويعتمد المدرب الجزائري نورالدين ظكري على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود موليكا في خط المقدمة وخلفه الثلاثي همام الهمامي واليكس كويادو ومحمد صوعان، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس مارسيلو غروهي وأمامه رباعي الدفاع عبدالله هوساوي وإيكونج وجيومبر وحمدان الشمراني، وسيغيب عن مواجهة الليلة البرازيلي بيتروس للإصابة ويحل بدلاً عنه اليو ديانج.فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على الخليج بنتيجة 2/ 1 ليقفز للمركز الـ 7 برصيد 43 نقطة حصدها من 12 انتصارا و7 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 39 وعليه 42 هدفاً، ويطمح للفوز في لقاء الليلة لمواصلة انطلاقته لمراكز المقدمة على أمل انتقاص مقعد خليجي كما فعل في الموسم الماضي.ويعتمد المدرب الوطني سعد الشهري على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود فينالدوم في خط المقدمة وخلفه الثلاثي جواو كوستا وفيتينهو وديماراي غراي، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس مايك روداك وأمامه رباعي الدفاع محمد عبدالرحمن وهندري وعبدالله مادو وأحمد بامسعود.