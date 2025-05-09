حقق قائد الاتحاد كريم بنزيما انتصاره الرابع في المواجهات المباشرة مع قائد النصر كريستيانو رونالدو، من مجموع 8 مواجهات جمعت بينهما خلال مسيرتهما الكروية، وكانت أولى المواجهات عام 2007 وآخرها الأربعاء الماضي.وأحرز كل منهما 6 أهداف في تلك المواجهات الثماني، فيما انتصر بنزيما في 4 لقاءات (2 منها بشعار الاتحاد) أمام رونالدو الذي انتصر في لقاءين (واحد منها بشعار النصر) وتعادلا في مثلها، وجاءت اللقاءات الثمانية بعدة شعارات، إذ التقيا بشعار مانشستر يونايتد وأولمبيك ليون (مرتين)، وبشعار منتخب البرتغال وفرنسا (3 لقاءات)، وبشعار النصر والاتحاد (3 لقاءات)، وهي كالتالي: دوري أبطال أوروبا مرتان عام 2007م عندما لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد ولعب بنزيما مع أولمبيك ليون الفرنسي في الذهاب وأحرز بنزيما هدفاً وانتهى اللقاء بالتعادل 1/ 1، وفي الإياب انتصر مانشستر بهدف رونالدو.وعلى مستوى المنتخبات تواجها 3 مرات، ففي عام 2015م تفوق منتخب فرنسا بهدفين نظيفين على منتخب البرتغال أحرز بنزيما أحدهما، وفي العام التالي وفي لقاء ودي دولي انتصر أيضاً المنتخب الفرنسي بهدف، وفي يورو 2020م شهدت مواجهة فرنسا والبرتغال أقوى حضور تهديفي لهما في مواجهتهما المباشرة إذ انتهى اللقاء بالتعادل 2/ 2 وتكفل النجمان بإحراز هدفي منتخبيهما.وبعد 3 سنوات التقيا مجدداً بشعار الاتحاد والنصر، إذ كانت المواجهة الأولى عام 2023م في الدور الأول لدوري روشن السعودي وانتصر النصر 5/ 2 وأحرز رونالدو هدفين، فيما أحرز بنزيما هدفاً وصنع أخر، وفي هذا الموسم التقيا في الدور الأول وفاز الاتحاد بنتيجة 2/ 1 وسجل كل منهما هدفاً.ويوم الأربعاء الماضي كانت المواجهة الثامنة بينهما، وكرر الاتحاد فوزه على النصر وبنتيجة 3/ 2، وسجل بنزيما هدفاً للاتحاد، وكانت هذه المواجهة هي الأكثر إثارةً بعد أن تقدم النصر بهدفين دون مقابل في الشوط الأول، ليعود بنزيما ويقلص الفارق برأسية رائعة ومن ثم ينتصر الاتحاد في الوقت القاتل بثلاثة أهداف لهدفين.أرقام النجمين:المباريات: 8بنزيما انتصر: 4رونالدو انتصر: 2تعادلا: 2مساهمات بنزيما: 7 (6 أهداف، صناعة هدف)مساهمات رونالدو: 6 (6 أهداف، 0 صناعة)