بعد ليلة مثيرة عاشها عشاق الاتحاد ومحبوه بدأت بصدمة وانتهت بفرحة جنونية، 3 نقاط ثمينة خطفها الاتحاد من مضيفه النصر بعد ريمونتادا قاتلة جعلت العميد أقرب بكثير من تحقيق لقب دوري المحترفين، وربما الحسم سيكون قريباً.مع إطلاق الحكم الهولندي داني ماكيلي لصافرته معلناً بداية الكلاسيكو المثير تمكن النصر من السيطرة المبكرة على اللقاء وتمكن من هز شباك الاتحاد مرتين، ومعها ظن الكثير بأن الفارق النقطي بين المتصدر الاتحاد ووصيفه الهلال سيتقلص إلى 3 نقاط فقط بعد فوزه الهلال على الرائد بنتيجة 5/ 3، ولكن بين الشوطين أدرك قائد الاتحاد بنزيما ورفاقه خطورة الموقف فانتفض العميد في الشوط الثاني وأدرك التعادل سريعاً وفي الوقت بدل القاتل حضرت الريمونتادا لينتصر الاتحاد ويحقق ثلاث نقاط ثمينة ليحافظ على الفارق النقطي بينه وبين الهلال (6 نقاط)، ويحتاج الاتحاد لضمان لقب الدوري إلى الفوز في لقاءين فقط من اللقاءات الأربعة المتبقة وهي أمام الفيحاء في جدة، ومن ثم الرائد في بريدة، وبعد ذلك أمام الشباب في الرياض، وأخيراً في جدة يستضيف الاتحاد فريق ضمك.وربما سيحسم الاتحاد اللقب في الجولة القادمة دون النظر لنتائجه في باقي الجولات الثلاث، والحالة الوحيدة التي سينتهي معها كل شيء هو فوز الاتحاد على ضيفه الفيحاء وخسارة الهلال من مضيفه العروبة والذي يقوده الهداف التاريخي لدوري المحترفين عمر السومة ورغم صعوبة ذلك إلا إن كرة القدم لا تعرف المستحيل وتُعطي لمن يُعطيها، ففريق العروبة يصارع من أجل البقاء وسبق له وأن انتصر على النصر بهدفين لهدف، وانتصر برباعية مقابل هدفين على الرياض في الجولة الماضية وكان للسومة الكلمة العُليا بتسجيله لهاتريك في اللقاء.فهل يحقق السومة ما عجز عنه البقية ويهزم الهلال مجدداً ولكن هذه المرة بشعار فريقه الجديد العروبة الذي يسعى للبقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي، أم يكون لسالم الدوسري ورفاقه كلمة أخرى ويواصلون مطاردتهم للمتصدر لا سيما وأن تعثر الاتحاد أمام الفيحاء سيفتح آمالاً كبيرة للزعيم للحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.احتمالات تتويج الاتحاد باللقب:١- الفوز على الفيحاء وخسارة الهلال من العروبة.٢- فوز الاتحاد على الفيحاء والرائد.٣- فوز الاتحاد في لقاءين من أربعة٤- فوز الاتحاد في لقاء وخسارة الهلال في لقاء.