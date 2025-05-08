يبدو أن اللجنة التنفيذية في نادي النصر باتت على أعتاب المغادرة، بعد فشل الشركة الربحية المسؤولة عن إدارة النادي في تحقيق طموحات الجماهير، في وقت شهدت فيه الأندية المنافسة كالاتحاد والأهلي والهلال نجاحات متتالية عبر شركاتها الربحية، تُرجمت إلى بطولات كبرى خلال الموسمين الأخيرين.وفي ظل هذا التباين، تزايدت الضغوط على اللجنة النصراوية، التي واجهت انتقادات واسعة بسبب القرارات الإدارية والفنية المرتبكة، وعلى رأسها التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي أثار الجدل بعد أن ارتبط اسمه في البداية بالاتحاد قبل انتقاله رسمياً للنصر. وقد اعتُبر هذا القرار تتويجاً لسلسلة من الإخفاقات، أبرزها تجاهل اللجنة تعيين مدير كرة قدم تنفيذي محترف، الأمر الذي انعكس على انضباط الفريق ومستوياته داخل الملعب.كما اصطدمت اللجنة بالجماهير في عدة محطات، أبرزها فترة إدارة المدير التنفيذي الإيطالي السابق جويدو فِـنـغا، التي شهدت توتراً جماهيرياً واسعاً، وزادت حدة الانتقادات بعد إقالة المدرب السابق لويس كاسترو، والتي جاءت متأخرة، رغم المطالب المتكررة منذ بداية الموسم. هذا إضافة إلى فشل اللجنة في إعداد معسكر فني متكامل للفريق، وهو ما ظهر جلياً في الأداء المتذبذب للنصر منذ انطلاقة الموسم.الاحتقان الجماهيري بلغ ذروته مؤخراً، بعد انتشار صور في المدرجات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر رفض الجماهير لبقاء أسماء معينة داخل اللجنة التنفيذية، في إشارة واضحة إلى انعدام الثقة. وفي ظل هذا الضغط الجماهيري المتصاعد، بدأت بعض الشخصيات في اللجنة الانسحاب تدريجياً من المشهد لتفادي الاصطدام المباشر مع الجماهير.مرحلة انتقالية :يعيش النصر اليوم مرحلة انتقالية حاسمة، تتطلب صانع قرار يمتلك رؤية واستقلالية، ويوازن بين المكاسب الاستثمارية الضخمة التي حققها النادي في السنوات الأخيرة، ومتطلبات البناء الفني الحقيقي. كما يحتاج إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الشركة الربحية والمؤسسة غير الربحية، التي ظلت مصدراً للتوتر والارتباك الإداري طيلة فترة التحول، وأسهمت في تراجع النادي عن التتويج رغم وجود نجم عالمي بحجم كريستيانو رونالدو.وبرغم محاولات اللجنة الترويج لصورتها عبر برامج إعلامية ومسجّلة، فإن الجماهير قابلتها بروايات وتوثيقات متناقضة مع الواقع، لتؤكد أن زمن التجميل قد انتهى، وأن النصر بات في حاجة إلى إدارة تعي جيداً أن الانتصارات لا تُشترى، بل تُبنى.فهل تكون هذه نهاية اللجنة التنفيذية الحالية؟ أم أنها ستتمسك بالمشهد حتى اللحظة الأخيرة.