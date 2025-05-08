كشف الأمير تركي بن خالد بن فيصل،عضو شرف نادي النصر ،عن أن ناديه يضع استراتيجيات قصيرة بعكس الفرق المنافسه له في المسابقات المحلية والخارجية وهذا مايتسبب في عدم الاستمرار على مستوى واحد وتحقيق الأنجازات،جاء ذلك بعد خسارة النصر من مستضيفه الاتحاد في اللقاء جمعهما ، على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» بنتيجة (3 - 2)، ليرفع الاتحاد رصيده للنقطة (71) في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة (60) في المركز الرابع ليصبح تأهله إلى بطولة النخبة الآسيوية غير مؤكد،وقال الأمير تركي عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X»:« النصر‬⁩ فريق يخطط لفترات قصيرة وأكثرها ردة فعل ، ويواجه خصوما لديهم استراتيجيات مرنة لا تتأثر بالنتائج الوقتية»،وأضاف :« هذه هي المشكلة الرئيسية وليست الوحيدة».من جهتها عاشت جماهير نادي النصر ليلة حزينة عقب الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أكدت خروج «العالمي» رسميًا من جميع البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، في مشهد أثار غضبًا عارمًا داخل المدرج النصراوي.الجماهير صبّت جام غضبها على المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي لا يزال على رأس الجهاز الفني رغم سلسلة من الإخفاقات الفنية منذ الخروج المرير من دوري أبطال آسيا. وطالبت الجماهير بإنهاء عقده فورًا، معتبرة أن طريقته وأسلوبه العقيم لم يقدما أي إضافة للفريق، بل تسببا في تراجع الأداء وتفكك المنظومة.الغضب الجماهيري لم يتوقف عند حدود الجهاز الفني، بل امتد إلى الإدارة التنفيذية بقيادة ماجد الجمعان، والتي اتهمتها الجماهير بعدم الوفاء بوعودها السابقة بتحقيق البطولات الكبرى، خصوصا «بطولة النخبة» التي باتت حلمًا بعيد المنال، بعد الفشل في ضمان مقعد مؤهل لها عقب الهزيمة من الاتحاد.وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي حملات انتقادية واسعة ضد اللجنة التنفيذية، التي عجزت طوال الموسم عن تعيين مدير كرة محترف يقود غرفة الملابس، ويضبط الأجواء الداخلية للفريق، وسط حالة من الفوضى الإدارية والفنية ألقت بظلالها على نتائج الفريق وانضباطه.وبات واضحًا أن نادي النصر يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم، يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة العمل الفني والإداري، وتغييرًا جذريًا يعيد للفريق هويته المفقودة، ويستعيد ثقة جماهيره التي لم تعد تقبل بالأعذار، بل تطالب بقرارات حاسمة تعيد «العالمي» إلى مساره الصحيح.