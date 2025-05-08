انتزع فريق الاتحاد فوزاً مهماً على نظيره النصر على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، إذ انتهى اللقاء بنتيجة (3 - 2)، ليرفع الاتحاد رصيده للنقطة (71) في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة (60) في المركز الرابع.ليواصل «العميد» قدرته على الحسم في اللحظات الأخيرة، حيث أصبح أكثر فريق تسجيلاً للأهداف بعد الدقيقة 90 هذا الموسم، من دون احتساب الأشواط الإضافية، لينال لقب «ملك أهداف الـ90» في المسابقات السعودية بشكل عام.وسجل الاتحاد 14 هدفاً قاتلاً هذا الموسم، بواقع 12 هدفاً في دوري روشن للمحترفين، وهدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين.وهو رقم يعكس قدرة الفريق على قلب الموازين في الأوقات القاتلة، إذ تناوب 8 لاعبين على تسجيل هذه الأهداف الحاسمة، وكان النجم الجزائري حسام عوار الأكثر تسجيلاً للأهداف المتأخرة، حيث أحرز 5 أهداف، يليه البرتغالي دانيلو بيريرا برصيد هدفين، وكذلك مهاجم الاتحاد كريم بنزيما هدفين، بينما سجل هدفاً كل من صالح الشهري وحامد الغامدي وفواز الصقور والفرنسي انغولو كانتي والهولندي ستيفين بريجوين.يذكر أن لاعب النصر ساديو ماني أول من افتتح أهداف «الكلاسيكو» في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف اللاعب أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة (37)، ومع مطلع الشوط الثاني وعند الدقيقة (49) أحرز اللاعب كريم بنزيما الهدف الأول لصالح الاتحاد، وعند الدقيقة (52) أدرك اللاعب كانتي هدف التعادل لمصلحة الاتحاد قبل أن يتمكن اللاعب حسام عوار من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة (90+4).أهداف الـ90- تناوب على تسجيلها 8 لاعبين.- 5 أهداف لحسام عوار.- بنزيما ودانيلو بيريرا هدفين...................................