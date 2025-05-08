أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقيع شراكة جديدة مع شركة غلوبانت الشركة الرقمية الرائدة في الحلول التكنولوجية المبتكرة للأعمال، لتطبيق حلول إدارة المنافسات المتطورة التي يقدمها سبورتيان، القسم الرياضي التابع للشركة العالمية.ومع المنصة الجديدة، ستتم إدارة مواسم الدوري السعودي المستقبلية من خلال منظومة رقمية متكاملة. وبمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، سيعمل النظام على تسريع المهمات اليدوية السابقة مع القدرة على اكتشاف وتصحيح الأخطاء البشرية، مما يقلل بشكل كبير من المهمات اليدوية، ويوفر مئات الساعات الإدارية، ويتيح لفريق العمل التركيز على الابتكار والتفاعل الإبداعي.وستقدم حزمة إدارة المنافسات تسجيلاً رقمياً سلساً للاعبين، وتسجيلاً آلياً للتعاقدات الجديدة، وعمليات يوم المباراة في الوقت الفعلي؛ والتي تشمل تقديم التشكيلات الرسمية، وتعيين الحكام، واختيار الأطقم، وعمليات الامتثال. تم تصميم النظام بأعلى معايير الجودة والأمان، مع حمايته الموثوقة للبيانات الحساسة، وذلك للحفاظ على نزاهة المنافسة وخصوصية جميع المشاركين.وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر مغربل في تصريح بهذه المناسبة: «نهدف إلى دعم النمو السريع لمنافستنا من خلال ابتكارات تكنولوجية يمكنها تعزيز المشهد الرياضي ومساعدة الأندية على الأداء بأفضل ما لديها. ستوفر المنصة التي تقدمها غلوبانت سبورتيان دفعة هائلة لكفاءتنا، مما يسمح لفرقنا بالتركيز على ما يجيدونه، وهو ممارسة كرة القدم والاستمتاع بها».ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات في الأسواق الجديدة بشركة غلوبانت فيديريكو بينوفي: «نحن فخورون بجلب خبرتنا العالمية في حلول الابتكار الرقمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تتمتع بحراك غير مسبوق في صناعة الرياضة والإعلام والترفيه. نُقدم من خلال سبورتيان حلاً متطوراً سيعيد تعريف كيفية عمل مؤسسات كرة القدم في إدارة العمليات المعقدة بدءاً من اختيار التقويم وحتى الامتثال القانوني، هو أكثر من مجرد تحول رقمي؛ إنه يتعلق بمساعدة الشركاء أصحاب الرؤية مثل دوري روشن السعودي في ريادة حقبة جديدة من الرياضة المعتمدة على البيانات».يذكر أن غلوبانت سبورتيان تقدم حلولاً رقمية شاملة للاتحادات والدوريات الرياضية، بما في ذلك الدوري الإسباني لاليغا، والدوري الإيطالي، والدوري البلجيكي، وتقدم منتجات متخصصة تدير سير العمل في جوانب مثل جدولة المباريات، والامتثال، والذكاء التشغيلي. تعكس هذه الاتفاقية التوسع المستمر لغلوبانت سبورتيان في الشرق الأوسط ودورها المتنامي كشريك تكنولوجي موثوق للمؤسسات الرياضية ذات التفكير المستقبلي في جميع أنحاء العالم.وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة غلوبانت ممدوح الدبيان: «يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة لبداية رحلة غلوبانت في جلب التكنولوجيا المتطورة إلى النظام الرياضي المزدهر في المملكة العربية السعودية ومن خلال رقمنة العمليات الأساسية للمسابقات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإننا نمكّن دوري روشن من العمل بسرعة وشفافية ودقة أكبر. وتسلط هذه الشراكة الضوء على التزامنا ببناء بنية تحتية رقمية ذكية وقابلة للتطوير تتماشى مع رؤية 2030 وطموحات المملكة في الساحة الرياضية العالمية.