عاشت عائلة إنزاجي لحظات تاريخية في الأسبوع الماضي، وذلك عقب النجاحات الكبيرة التي حققها الشقيقان الإيطاليان سيموني وفيليبو إنزاجي في عالم التدريب.وكان الشقيق الأصغر سيموني إنزاجي نجح الثلاثاء في قيادة إنترميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانيه خلال 3 سنوات، إذ نجح في الفوز على برشلونة بنتيجة (7-6) في مجموع المباراتين، عقب نصف نهائي تاريخي مابين الذهاب والإياب، إذ انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل (3-3) قبل أن تتكرر نفس النتيجة في الأشواط الأصلية من مواجهة الإياب، وفي الأشواط الإضافية سجل إنتر هدفا رابعا عند الدقيقة 99 من الأشواط الإضافية ليتأهل لملاقاة باريس سان جيرمان 31 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.فيما كان الشقيق الأكبر فيليبو إنزاجي على موعد مع إنجاز مختلف، إذ تمكن من قيادة بيزا الإيطالي للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الأولى منذ 34 عاماً عقب أن ضمن التأهل رسمياً قبل جولتين من نهاية المسابقة.وهذا الأمر يعني أننا سنشاهد مواجهة تجمع المدربين الشقيقين فيليبو وسيموني إنزاجي في الدوري الإيطالي الموسم القادم عندما يقودان فريقهما إنترميلان وبيزا.