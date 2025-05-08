عاد اسم ماسيميليانو أليجري ليُطرح مجددًا كخيار لتدريب نادي روما، وسط تقارير عن رغبة المدرب الإيطالي في العودة إلى أجواء الكالتشيو.وذكرت صحيفة (إل ميساجيرو) أن أليغري يُعد المرشّح المفضّل لدى المالكين دان وريان فريدكين لقيادة الفريق الموسم القادم، حيث يحظى المدرب السابق ليوفنتوس بإعجابهما الكامل.وفيما ربطت عدة مصادر المدرب الإيطالي بأندية في دوري روشن للمحترفين إلا أن الصحيفة ذكرت أن أليجري متهم بشدة بالعودة للتدريب في إيطاليا.وينافس روما بقوّة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، حيث يمتلك نفس عدد نقاط لاتسيو يوفنتوس.