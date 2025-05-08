أوضح المستشار التحكيمي لـ«عكاظ» الدولي طارق سامي عن الأحداث التي وقعت في الدقائق الأخيرة من عمر «الكلاسيكو» بين النصر والاتحاد، أنه مثل هذه الحالات يقوم الحكم بتدوين الحالة في سجلاته كما حدثت تماماً، بكتابة اسم اللاعب ورقمه والدقيقة التي تم فيها الطرد وسبب الطرد، وفي حالة موسى ديابي تكون الحالة ضرب اللاعب المنافس دون كرة أو التلفظ بألفاظ بذيئة.

وأضاف طارق سامي: بخصوص إيقاف اللاعب مباراة أو أكثر يكون طبقاً للائحة المسابقات، فالسبب الذي يدوّنه الحكم في تقريره تكون في المقابل له عقوبة منصوص عليها في لائحة المسابقات، وبالتالي فإن عقوبة الإيقاف تتم من لجنة المسابقات، وليس من لجنة الحكام.

وختم الحكم الدولي المصري حديثه بقوله: يحق لاتحاد الكرة إحالة تقرير الحكم إلى لجنة الانضباط إذا وُجدت أحداث غير لائقة حدثت من اللاعب وذكرها الحكم ومراقب لجنة المسابقات في تقريريهما، وبناء عليه تتدخل لجنة الانضباط بفرض عقوبة انضباطية على اللاعب لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.