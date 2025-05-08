ألحق الاتحاد هزيمة قاسية بمستضيفه النصر على أرضه وبين جماهيره، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهى اتحادياً (3-2)، رغم تقدم أصحاب الأرض بهدفين لساديو ماني وأيمن يحيى، فيما قلص كريم بنزيما النتيجة عندما سجل الهدف الأول لصالح الاتحاد، وعند الدقيقة (52) أدرك اللاعب كانتي هدف التعادل لمصلحة الاتحاد، قبل أن يتمكن اللاعب حسام عوار من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة (90+4)، وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده للنقطة الـ71 في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة الـ60 في المركز الرابع.