اقترب الاتحاد من تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيّفه النصر في مباراة مثيرة و«ريمونتادا» قاتلة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد 3/‏ 2، فيما انتصر الهلال على الرائد بنتيجة كبيرة (5/‏ 3)، وتجاوز الأهلي ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، في ختام لقاءات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.على استاد «الأول بارك» بالرياض، قدّم الاتحاد ومضيّفه النصر واحدةً من أجمل مباريات دوري المحترفين، إذ فرض النصر سيطرته في الشوط الأول وتقدّم بهدفين عن طريق ساديو ماني (د:3) وأيمن يحيى (د:37). وفي الشوط الثاني انفجر الاتحاد وقلّص الفارق عن طريق كريم بنزيما (د:49) وأدرك التعادل نجم اللقاء نغولو كانتي (د:52)، ومن ثم أحرز الاتحاد هدفه الثالث «القاتل» بواسطة حسام عوار (د:90+4)، وبعد نهاية اللقاء حصلت مشادة وتماسك بالأيدي بين عبدالله الخيبري وموسى ديابي، ليمنح الحكم البطاقة الحمراء لديابي، وبهذه النتيجة حقق الاتحاد فوزه الـ22 ووصل للنقطة الـ71 محتفظاً بصدارته وبحاجة لستّ نقاط فقط للتتويج بلقب الدوري، فيما تلقى النصر الخسارة السادسة وتجمّد رصيده عند 60 نقطة وتراجع للمركز الرابع، وسيلاقي الاتحاد في الجولة القادمة ضيفه الفيحاء، فيما يلاقي النصر مضيّفه الأخدود.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، انتفض الهلال وفجّر غضبه في شباك مضيّفه الرائد بنتيجة 5/‏ 3 بقيادة مدربه الوطني محمد الشلهوب الذي خلف المدرب البرتغالي جورجي خيسوس، وأحرز أهداف الهلال ألكسندر ميتروفيتش (د:10) وسالم الدوسري (هاتريك-د:41، 59، 78) ومالكوم (د:66)، فيما أحرز أهداف الرائد كريم بركاوي (هدفين-د:45+3، 68) وصالح العمري (من ركلة الجزاء-د:90+9).وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ20 ويصل للنقطة الـ65 محتفظاً بالمركز الثاني، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ21 وبقي رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ18 (الأخير) وبات أقرب الفرق لمغادرة دوري المحترفين، ولأول مرة في تاريخه يهبط للدرجة الأولى بعد تغيير الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين، وفي الجولة القادمة سيلاقي الهلال ضيفه العروبة، فيما يلاقي الرائد مضيّفه ضمك.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، تفوق الأهلي على ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، أحرز هدفي الأهلي محمد سليمان بكر (د:10)، وإيفان توني (د:30)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الـ19 ويصل للنقطة الـ61 في المركز الثالث، فيما تلقى التعاون الخسارة الـ11 وتجمّد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثامن، وفي الجولة القادمة سيلاقي الأهلي مضيّفه الشباب، فيما يلاقي التعاون ضيفه القادسية.