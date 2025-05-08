تفوق الأهلي على ضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء قوياً من قبل الأهلي الذي شنّ عدة هجمات على مرمى التعاون، ونتج عن هذا الضغط إحراز الهدف الأول في الدقائق الـ10 الأولى، إذ خطف غابري فيغا الكرة من المدافع سعد الناصر، ولعبها عرضية، وحاول دفاع التعاون إبعادها لتصل لمحمد سليمان بكر ليسددها في المرمى هدفاً أول للأهلي (د:10)، واستمر الأهلي في الضغط الهجومي وبطريقة الهدف الأول نفسها خطف فيغا الكرة من المدافع وليد الأحمد، ومرر الكرة لزميله إيفان توني الذي أسكنها في الشباك هدفاً ثانياً للأهلي (د:30)، وشهد اللقاء تعرض لاعب الأهلي ماتيو دامس لإصابة خطيرة ليتم نقله بالنقالة لخارج الملعب ودخل بدلاً عنه سعد بالعبيد، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، إذ حافظ الأهلي على سيطرته وعجز التعاون عن الوصول للمرمى الأهلاوي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الـ19 ويصل للنقطة الـ61 في المركز الثالث، فيما تلقى التعاون الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثامن، وفي الجولة القادمة سيلاقي الأهلي مضيّفه الشباب، فيما يلاقي التعاون ضيفه القادسية.