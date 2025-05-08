انتفض الهلال وفجّر غضبه في شباك مضيّفه الرائد بنتيجة 5/ 3، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء برغبة هلالية كبيرة للفوز بقيادة مدربه الوطني محمد الشلهوب الذي خلف المدرب البرتغالي جورجي خيسوس، وكان التهديد الهلالي الأول برأسية ميتروفيتش ولكن تصدى لها حارس الرائد أندري مورييرا، ليعود ميتروفيتش ويهدد مرمى الرائد ويتمكن هذه المرة من هز الشباك بعد عرضية من روبن نيفيز ترتطم في الدفاع ويسددها ميتروفيتش قوية في المرمى هدفاً أول للهلال (د:32)، وواصل الهلال ضغطه وسدد لودي كرة قوية ارتدت من الحارس ليكملها سالم الدوسري في المرمى هدفاً ثانياً للهلال (د:41)، وقبل نهاية الشوط الأول قلص الرائد النتيجة بعد انطلاقة من يسري بوزوق لعبها عرضية لكريم بركاوي ليسددها مباشرةً في المرمى هدفاً أول للرائد (د:45+3)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين لهدف.وفي الشوط الثاني، كثف الهلال من هجومه ومن مجهود فردي قدم سالم الدوسري فاصلاً مهارياً ومن ثم لعب الكرة في الزاوية البعيدة عن الحارس هدفاً شخصياً ثانياً له وثالثاً للهلال (د:59)، وضاعف مالكوم النتيجة بعد تمريرة ثلاثية من سالم إلى لودي إلى مالكوم ليسددها في المرمى هدفاً رابعاً (د:66)، وعاد الرائد للمباراة، بعد أن تمكن كريم بركاوي من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه (د:68)، ومن تمريرة للبديل ناصر الدوسري أحرز سالم الدوسري هدفه الثالث (هاتريك) والخامس للهلال (د:78)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل الرائد على ركلة جزاء سددها بنجاح صالح العمري ليسجل الهدف الثالث للرائد (د:90+9)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بنتيجة 5/ 3.وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ20 ويصل للنقطة الـ65 محتفظاً بالمركز الثاني، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ21 وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ18 (الأخير) وبات أقرب الفرق لمغادرة دوري المحترفين، ولأول مرة في تاريخه يهبط للدرجة الأولى بعد تغيير الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين، وفي الجولة القادمة سيلاقي الهلال ضيفه العروبة، فيما يلاقي الرائد مضيّفه ضمك.