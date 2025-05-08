اختتمت مساء اليوم (الأربعاء) مباريات الجولة الـ32 من دوري «يلو» للمحترفين. في أبها وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة أجل «أبها» صعود نظيره «النجمة» لدوري «روشن» بعد أن هزمه بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده النقطي إلى 45 نقطة قافزاً للمركز الثامن، فيما بقي «النجمة» على رصيده السابق (59 نقطة) في المركز الثاني، ويحتاج إلى ثلاث نقاط خلال المباراتين الأخيرتين ليصعد رسمياً دون الرجوع للحسابات الأخرى. وفي البكيرية جدّد «البكيرية» حظوظه بالصعود المباشر لـ«روشن» بعد فوزه على «الحزم» بهدفين دون مقابل، ويحتاج إلى الفوز في المباراتين الأخيرتين، وتعثر «النجمة» و«الحزم» و«العدالة»، فيما بقي «الحزم» على نقاطه (54 نقطة). وفي آخر مواجهات الجولة ضمن «الجبيل» البقاء رسمياً بعد فوزه على «أُحُد» الهابط الى دوري الدرجة الثانية بنتيجة (2-1) ورفع رصيده النقطي إلى 38 نقطة، وبقي أُحُد على رصيده السابق (21 نقطة).يُذكر أن الجولة الـ33 من الدوري ستنطلق (الإثنين) القادم بتوقيت واحد لجميع المباريات.